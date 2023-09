In multe romane se spune ca o persoana a murit cu zambetul pe buze sau ca rudele/prietenii au observat un zambet pe fata care ramane si dupa moarte. Este un astfel de lucru posibil din punct de vedere anatomic?Dr. Cristian Paparau, medic legist, expert medico-legal, a explicat la emisiunea DC Medical, de ce avem, de fapt, aceasta impresie: "Rigor mortis reprezinta rigiditatea cadaverica. Este un semn al mortii reale, adica in momentul in care se constata contractura musculara generalizata ... citeste toata stirea