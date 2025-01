De ce branza iti poate provoca dureri de cap. Femeile sunt de trei ori mai predispuse

Conform unui studiu publicat in Journal of Neurology, persoanele sensibile la tiramina raporteaza adesea dureri de cap la scurt timp dupa ce consuma branzeturi vechi.Potrivit specialistilor, principalul suspect din spatele migrenelor induse de branza este tiramina, un compus natural care se gaseste in alimentele invechite si fermentate. Tiramina se formeaza pe masura ce proteinele se descompun in timp, ceea ce inseamna ca branzeturile invechite precum cheddar, branza albastra si parmezanul ... citește toată știrea