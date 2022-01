De ce dau romanii de pomana?

Pomana este darul dat zeilor, de catre vii, pentru pomenirea sufletelor celor morti. Termenul "pomana" provine din arhaicul "pomanea" sau in slavona "pomenu". Romania este o tara unde religia majoritara este crestinismul, iar in Biblie sunt prevazute modalitati prin care sufletele celor trecuti la cele sfinte sa fie pomenite.Pomana se practica inca din cele mai vechi timpuri, iar Biserica Ortodoxa sustine ca aceasta isi are izvorul in vechile agape, care implica ideea de sacrificiu. Trebuie ... citeste toata stirea