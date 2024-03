De ce e bine sa faci dragoste in ziua de Mucenici

Foto: ROMEO SI JULIETA, IN VARIANTA ROMANEASCA. Scheletele a doi tineri care se tin de mana, au fost descoperite la Cluj, in curtea fostei manastiri dominicane. "Un cuplu de tineri de circa 30 de ani, barbat si femeie, asezate fata in fata, care se tineau de mana si care au fost ingropati impreuna. Este un caz ciudat, un fel de Romeo si Julieta. Am descoperit ca barbatul a murit in urma unui accident, osul sternului fiind spart de un obiect contondent, iar femeia, care a fost ingropata cu el, ... citește toată știrea