De ce exista zile si nopti, ce fac robotii spatiali si rachetele? Din urmatorul an scolar, o noua disciplina optionala, in ciclul primar: "Start in aventura cunoasterii Universului"

Start in aventura cunoasterii Universului este noua disciplina optionala introdusa la scoala primara din anul 2022-2023. Programa acesteia a fost publicata marti in Monitorul Oficial si prevede doi ani de studiu - unul la alegere din primii trei ani de invatamant primar (clasa pregatitoare - clasa a II-a), al doilea la alegere in ultimii doi ani (a III-a sau a IV-a). Programa a fost elaborata in parteneriat cu Agentia Spatiala Romana si ... citeste toata stirea