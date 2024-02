De ce in cea de-a treia celula a gropii de gunoi a Brasovului a fost depusa o cantitate de deseuri mai mare decat cea prevazuta in autorizatii

Pentru a-si da girul in vederea autorizarii lucrarilor de inchidere a celei de-a treia celule a rampei de gunoi a Brasovului, Agentia pentru Protectia Mediului Brasov i-a cerut administratorului si proiectantului o serie de noi clarificari. Astfel, acestia au trebuit sa le prezinte detaliat specialistilor de Mediu cum va fi amenajat sistemul de impermeabilizare.In plus, administratorii rampei au trebuit sa explice si de ce cantitatea de gunoi depusa in aceasta celula a fost mai mare decat cea ... citește toată știrea