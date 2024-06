De ce mor brasovenii: 1.431 de cancer, mai mult decat dublu - "de inima"

Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov a prezentat marti, 18 iunie, in sedinta Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice din cadrul Prefecturii Brasov, o informare privind asistenta medicala in judetul Brasov.Printre altele, reprezentantii DSP Brasov au precizat ca anul 2023 a fost unul cu spor natural negativ in judetul Brasov. ... citește toată știrea