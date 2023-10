Subiectul ghidului de finantare a Programului "Sportul de performanta", respins de consilierii locali brasoveni in sedintele de plen din 11 si 12 octombrie, continua sa faca obiectul declaratiilor politice. Astfel, luni, 16 octombrie, intr-o conferinta de presa, consilierul local Catalin Anton (PNL) a prezentat cateva motive pentru care proiectul nu a ajuns nici macar la vot (dupa ce in sedinta din 11 octombrie nu a fost aprobata ordinea de zi, iar in plenul din 12 octombrie nu a fost cvorum). ... citeste toata stirea