De ce nu isi asculta copiii parintii? "Cred ca nu sunt indeajuns de buni"

De cate ori nu ati auzit in jur parintii care spun ca al lor copil nu este cuminte. Psihiatrul Ramona Gheorghe ne spune ce inseamna acest "cuminte" si de ce unii copii ajung sa aiba comportamente nepotrivite si chiar furie exagerata."Acest *cuminte* este unul dintre subiectele preferate pe care le abordam in consultatie. Mai este si alt motiv de consultatie, cel de *nu ne asculta*. Venind dintr-o perioada in care stilul educational era unul autoritar, adultii se asteapta de la copii sa fie la ... citeste toata stirea