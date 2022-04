De ce nu se sarbatoreste Sfantul Gheorghe pe 23 aprilie anul acesta

Sfantul Gheorghe nu se mai sarbatoreste, in acest an, pe 23 aprilie. Datorita faptului ca anul acesta sarbatoarea Sfantului Gheorghe a coincis cu Saptamana Patimilor, praznicul a fost mutat in calendar.Peste un milion de romani care poarta numele Sfantului Gheorghe nu isi vor mai serba onomastica pe 23 aprilie. BOR a decis ca aceasta sarbatoare sa fie mutata pe 25 aprilie. Respectiv a doua zi de Paste.Motivul pentru care are loc aceasta schimbare este acela ca "ziua de cinstire a Sfantului ... citeste toata stirea