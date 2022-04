In judetul Brasov, serviciul de ambulanta are un deficit de personal de 53%. Practic, lucreaza mult mai putini oameni decat ar fi necesar. "Acum avem 317 posturi, dar ocupate 304 posturi, cu tot cu cele 27 de posturi pe care le-am primit in pandemie", a declarat pentru Europa Libera David Levente, managerul Serviciului de Ambulanta Brasov.La nivelului judetului sunt 80 de ambulante, insa functionale sunt 60. 20 ... citeste toata stirea