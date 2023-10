V-ati intrebat de ce sportivii cad, din senin pe teren? Aflam raspunsul de la prof. dr. Victor Costache (foto), medic specialist Chirurgie Cardiovasculara."Valva aortica, in mod normal, este formata din trei foite, cunoscute in literatura de specialitate sub numele de cuspe. Si mai sunt unii pacienti care, din nastere, au o valva aortica formata din doua cuspe. Aceste valve sunt sunt hemodinamic mai putin eficiente, mai instabile. Este greu de prezis durata de viata a unei valve bicuspe. Unii ... citeste toata stirea