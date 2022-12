De ce racim mai des in sezonul rece? Explicatia oamenilor de stiinta

Oamenii de stiinta au aflat, in sfarsit, de ce racim mai des in sezonul rece. Noi cercetari au stabilit de ce suntem mult mai predispusi la anumite infectii respiratorii atunci cand vremea se raceste.Anotimpul rece este si sezonul racelilor si al gripelor, un fenomen care i-a nedumerit mereu pe oamenii de stiinta, dat fiind ca virusii care provoaca aceste afectiuni circula cu aceeasi frecventa, indiferent de anotimp.Faptul ca frigul afecteaza imunitatea a fost mereu o ipoteza luata in ... citeste toata stirea