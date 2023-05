Potrivit nutritionistului Juhi Kapoor, sucul de lamaie nu ar trebui pus peste mancarurile sau in lichidele fierbinti."Folosirea lamaii este cu adevarat importanta in rutina zilnica de gatit, deoarece lamaia este bogata in vitamina C, care este un nutrient esential de care organismul tau are nevoie zilnic. Corpul nostru nu stocheaza si nu produce vitamina C, prin urmare un aport zilnic de vitamina C este cu adevarat important pentru o sanatate buna si longevitate", a scris ea pe Instagram. ... citeste toata stirea