De ce salutam cu "Hristos a Inviat"

"Hristos a Inviat" este un salut al crestinilor si, totodata, o marturisire a credintei ca Mantuitorul a biruit moartea si a inviat "a treia zi dupa Scripturi", asa cum marturisesc in Simbolul Credintei.Dupa o perioada de 40 de zile de post, terminata cu Saptamana Mare, in care credinciosii au retrait patimile, moartea si ingroparea lui Iisus Hristos, dupa noaptea de Inviere urmeaza 40 de zile in care oamenii se saluta cu traditionalul "Hristos a Inviat". Raspunsul la salut este "Adevarat a ... citește toată știrea