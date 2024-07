De ce sapca, batic, palarie?

Capul este una dintre cele mai sensibile parti ale organismului atunci cand vorbim de pericolul expunerii la soare in zilele caniculare. Fruntea si scalpul se pot supraincalzi si ne poate fi pusa chiar viata in pericol. Cele mai expuse sunt persoanele tunse foarte scurt."Hipertermia se instaleaza foarte rapid la nivel cranian din cauza faptului ca nu avem grasime, nu avem muschi. Avem piele, os. Radiatia solara e absorbita de piele, trece imediat in structura osoasa si patrunde in creier. In ... citește toată știrea