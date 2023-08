Noua a fost o zona de agrement extrem de frecventata de brasoveni, in urma cu o jumatate de secol. Dupa Revolutie, zona si-a mai pierdut din atractivitate, dar, in ultimii ani, a redevenit ce era inainte. Mii de brasoveni vin aici in fiecare weekend sa petreaca o zi frumoasa in natura. Din pacate, lacul de la Noua nu a mai fost curatat ce multa vreme si strica aspectul unui loc fermecator."Am inceput deja demersurile pentru curatarea lacului Noua. Suntem in discutiile finale cu o firma care ... citeste toata stirea