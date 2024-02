De ce se spune ca intestinul este al doilea creier

Stresul poate avea un impact devastator asupra digestiei. Tot ceea ce se intampla la nivel intestinal ne influenteaza activitatea, sanatatea in general si starea de spirit, sustine dr. Alexandru Nechifor, medic specialist in medicina interna.- Cum poate influenta stresul digestia?- Sistemul digestiv raspunde la stres. Secretia acidului gastric poate creste, factor ce determina senzatia de arsura epigastrica, retrosternala si reflux gastro-esofagian. Stresul poate juca un rol in aparitia ... citește toată știrea