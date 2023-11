De la finalul lunii septembrie, Rasnovul si cateva localitati invecinate au mari probleme in alimentare cu energie electrica. Totul a inceput in 28 septembrie, cand, in jurul orelor 15.00, o pana de curent a afectat tot orasul Rasnov, dar si o parte din Zarnesti si alte localitati din zona. Echipele de la Electrica au avut nevoie de multe ore pentru a remedia problema, iar alimentarea a inceput sa fie reluata, treptat, abia in cursul noptii. De atunci, intreruperile de curent au devenit o ... citeste toata stirea