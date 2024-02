De ce si cand nu este buna Vitamina C

Vitamina C este esentiala pentru organism si are numeroase beneficii pentru sanatate, pentru ca intareste sistemul imunitar, ajuta la absorbtia fierului, are proprietati antioxidante, contribuie la formarea colagenului si protejeaza sanatatea pielii, a vaselor de sange si a oaselor. Vitamina C este un antioxidant solubil in apa care joaca un rol important in functia imunitara si sanatatea pielii datorita capacitatilor sale de protectie si de combatere a radicalilor liberi.Exista insa si ... citește toată știrea