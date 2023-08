Ingrijorarea excesiva si sentimentul de frica se strecoara in minte, iar oamenilor le este greu sa-si gestioneze gandurile. Gandirea excesiva inrautateste lucrurile. Dar de ce traim mai multa anxietate noaptea? Psihologul Avi Sanders a impartasit cateva motive.Distrageri reduse: Noaptea este momentul in care totul, in jurul nostru, tace si suntem lasati singuri cu gandurile noastre. Prin urmare, anxietatea si grijile apar foarte usor.Oboseala: oboseala poate alimenta gandurile negative. ... citeste toata stirea