De ce sunt numite urzicile "focul vindecator"

Primavara este sezonul urzicilor. Urzicile sunt unele dintre cele mai bogate plante in substante nutritive si antioxidanti. Ajuta la detoxifierea organismului, lupta cu anemia, sporesc energia, si sunt bogate in fier si magneziu.Urzicile nu ar trebui sa lipseasca din alimentatie in nicio primavara. Luate de la piata, din gradina, camp sau din padure, important este sa fie proaspete.Chiar daca urzica pare o buruiana banala, este foarte bogata in substante nutritive care intaresc sistemul ... citeste toata stirea