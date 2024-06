De ce ti-e frica, nu scapi! Inteligenta Artificiala, cea mai mare amenintare pentru securitatea IT

Scenariile filmelor Science Fiction de acum 30-40 de ani incep sa devina realitate. Aproape 96% dintre specialistii in securitate IT sunt de parere ca avansul inteligentei artificiale generative (GenAI) reprezinta o amenintare.Peste jumatate (57%) dintre specialistii in securitate IT, chestionati cu ocazia unui studiu global efectuat de Bitdefender, au sustinut ca s-au confruntat cu o bresa de securitate sau o scurgere de date pe parcursul ultimelor 12 luni, ceea ce indica o crestere cu 6% ... citește toată știrea