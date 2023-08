Acad. Jean-Jacques Askenasy, medic neurolog si cercetator, a explicat de ce, uneori, ar trebui sa ne transformam in "tocilari". "Depinde ce fel de creier ai. Sunt creiere care inregistreaza cu mare usurinta. Sunt creiere in cazul carora e nevoie sa fii *tocilar*, ca sa le mentii. Insa depinde de gradul de interes, de emotia pe care o traiesti.Asa cum spunea raposatul Solomon Marcus - in Romania copiii nu iubesc matematica - nu e vina lor, e vina profesorilor de matematica. Adica daca reusesti ... citeste toata stirea