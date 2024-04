De ce vrea Scripcaru sa redevina primar

Dupa conferinta de presa din toamna anului 2020, cand si-a anuntat infrangerea la alegerile locale, George Scripcaru a revenit in fata presei de la pupitrul organizatiei judetene a PNL. De data aceasta, el a vorbit in calitate de candidat pentru functia de primar al Brasovului la alegerile locale din 9 iunie. El a precizat ca a decis sa candideze pentru un mandat de primar dupa ce a vazut ca in ultimii patru ani, Brasovul a intrat intr-un declin, de care responsabil este actualul primar, Allen ... citește toată știrea