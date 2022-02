Politistii fagaraseni efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". Este vorba despre un barbat de 47 de ani care a fost oprit in trafic pe strada Negoiu din Fagaras in dimineata de 23 februarie ... citeste toata stirea