De fapt a vrut sa-si omoare toata familia!

Incidentul de marti, 14 mai, din localitatea Cincsor din judetul Brasov, cand un sofer a lovit cu intentie masina fiului sau, are in spate o poveste socanta. Potrivit noilor detalii din ancheta, barbatul in varsta de 50 de ani (L.G.S), aflat la volan, a izbit din spate, cu viteza, masina in care se aflau cei doi copii ai lui si fosta sotie.Baiatul, in varsta de 19 ani, mersese impreuna cu sora lui sa-si ia mama de la serviciu, din Fagaras. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de luat ... citește toată știrea