De ieri, ne putem testa, gratuit, si la Spitalul Militar

Brasovul are, de duminica, 6 februarie, un nou punct de testare rapida SARS-CoV-2, gratuita, a populatiei. Cei care vor sa se testeze aici isi pot face o programare de luni pana vineri, intre orele 8:00 si 14:00, iar sambata, duminica si de sarbatorile legale, intre 8:00 si 12:00.Centrul este amplasat intr-un container metalic amenajat in acest scop, la intrarea in incinta spitalului. Testele sunt asigurate de Directia de Sanatate Publica Brasov, iar personalul medical de Spitalul Militar ... citeste toata stirea