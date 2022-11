De la 1 ianuarie 2023 demareaza programul de consolidare a cladirilor cu risc seismic

Legea 212/2022, care intrat in vigoare in 29 iulie 2022, prevede lansarea unui program ce se va desfasura pe parcursul a patru ani si prin care este vizata consolidarea cladirilor cu risc seismic ridicat (clasa de risc seismic I si II) detinute sau administrate de persoane fizice, firme sau autoritati si institutii publice.Prin Ordinul 2.853/2022, aparut vineri, 11 noiembrie, in Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltarii a stabilit normele metodologice de aplicare a prezentei legi, ceea ce ... citeste toata stirea