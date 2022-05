De la 1 iulie: 22 de lei pe zi, "meniul" in spitale

Cuantumul alocatiei de hrana in spitale nu poate fi mai mic de 22 lei pe zi de spitalizare, de la 1 iulie. Legea a fost promulgata, joi, 12 mai, de presedintele Klaus Iohannis. Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii."Cuantumul alocatiei de hrana in unitatile sanitare publice se stabileste prin ordin al ministrului Sanatatii, se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei si nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de ... citeste toata stirea