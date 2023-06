De sambata, 1 iulie, seniorii din Brasov vor avea transport gratuit pe mijloacele de transport in comun. In functie de cuantumul pensiei, persoanele varstnice cu domiciliul in Brasov vor beneficia de abonamente gratuite, bilete gratuite sau bilete reduse cu 50%. De asemenea, veteranii din teatrele de operatii vor avea gratuitate pe transportul in comun.De sambata, 1 iulie, pensionarii cu varsta de pana la 70 de ani si venituri sub 2.100 de lei, precum si cei care au implinit cel putin 70 de ... citeste toata stirea