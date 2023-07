Incepand cu data de 1 iulie 2023, pachetul de baza de servicii medicale la care au dreptul pacientii asigurati la stat include si un numar de 12 consultatii psihologice anuale gratuite. In premiera, incepand cu acest an, acest gen de servicii medicale poate fi acordat si la solicitarea pacientilor care se confrunta cu situatii stesante sau traumatizante. Mai mult chiar, asiguratii pot primi ajutor de specialitate inclusiv la domiciliu.Potrivit noului Contract-Cadru in Sanatate, consultatiile ... citeste toata stirea