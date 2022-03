De la + 10 grade, asfalt: 50.000 de metri patrati sunt de plombat in judetul Brasov

Drumarii brasoveni vor demara o campanie de punere in ordine a drumurilor nationale din judet, respectiv de reparare a gropilor care au aparut dupa sezonul rece. Dupa cum ne-a declarat purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Rober Elekes, lucrarile vor demara doar in momentul in care vremea se va incalzi, respectiv vor fi temperaturi constante de cel putin 10 grade Celsius atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte.Cel mai probabil, lucrarile vor putea ... citeste toata stirea