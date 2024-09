De la 480 lei pe luna. Taxe mai mari pentru un loc in caminele Universitatii Transilvania

Studentii "caministi" ai Universitatii Transilvania Brasov vor plati mai mult pentru locul de la camin fata de anul universitar trecut. Astfel, un student bugetat care va primi loc va plati 480 de lei pe luna, iar un student cu taxa - 685 de lei.Universitatea dispune de aproximativ 3.500 de locuri in cele 13 camine, pentru care exista deja peste 2.400 de cereri de precazare si alte 2.230 de cereri facute de cei care au fost admisi in primul an.Desi in alti ani erau multi studenti care ... citește toată știrea