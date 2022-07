De la 5 milioane la 0,76 milioane: Cum s-a "ieftinit" demolarea fostului depou de tramvaie

Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de azi, 28 iulie, un proiect de hotarare privind aprobarea costurilor de demolare in cazul fostului depou de tramvaie unde este proiectat un campus educational. In luna mai, un proiect similar nu a fost adoptat de catre alesii locali dat fiind suma mare piperata estimata pentru lucrari, care ajungea la un total de 5.087.280,85,92 lei cu TVA, respectiv peste 1 milion de euro.De data aceasta, potrivit proiectului de hotarare, indicatorii ... citeste toata stirea