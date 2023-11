In timp ce efectua o expeditie in Avenul Coltii Brateiului, situat in Masivul Leaota, in judetul Dambovita, un speolog s-a accidentat la ambele picioare, cand se afla la o adancime de 70 de metri sub cota intrarii in aven. Acestea au fost datele de la care a pornit exercitiul de salvare organizat de Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Dambovita.La exercitiu au participat si doi voluntari ai Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Brasov, dintre care unul este colegul ... citeste toata stirea