De la 8 ore, la 14 ore in trafic: Ca sa poata trai cu noile preturi la benzina...

Categoria care este, poate, cel mai afectata de cresterea preturilor la carburanti este reprezentata de taximetristi. La Brasov exista unul din cele mai mici tarife din tara, valabil inca de cand preturile carburantilor erau aproximativ jumatate din cele actuale. Taximetristii spun ca scumpirile foarte mari din ultimul an le creeaza mari probleme."Avem tarife de care, de multe ori, si clientilor le este rusine. Mergem mai mult in pierdere decat pe plus. O cursa medie costa cam 8-10 lei, dar ... citeste toata stirea