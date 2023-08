Un turist polonez a murit vineri, 4 august, in Muntii Fagaras, dupa ce i s-a facut rau in timpul drumetiei. Barbatul a facut stop cardio-respirator intre Trei Pasi de Moarte si Nerlinger (zona aflata la intersectia dintre judetele Brasov, Sibiu si Arges), unde era pe munte cu un grup de persoane.Apelul de urgenta a intrat in sistemul 112 prin releul din judetul Brasov, dar au intervenit salvamontistii din Arges si Sibiu, aflati in zona Balea, care erau mai aproape, anunta Salvamont Arges. ... citeste toata stirea