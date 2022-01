De la Ana la Caiafa si pana se trezeste Primaria... in online

Chiar daca se discuta trei ani de reabilitarea cladirii Colegiului "Maria Baiulescu" din Brasov, care ar presupune si mutarea elevilor, nici in acest moment lucrurile nu sunt clare. Pana se pun toate lucrurile la punct, conducerea liceului a decis ca elevii sa treaca in online, timp de o saptamana, perioada in care Primaria Brasov si Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov ar trebui sa semneze un protocol, in baza caruia sa fie posibila mutarea elevilor de la "Baiulescu".Lucrarile de ... citeste toata stirea