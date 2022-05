De la autobuze "de epoca" la unele electrice

Recunoscut de autobuzele invechite, cele mai multe cumparate la "mana a doua", municipiul Sacele are in plan sa isi schimbe complet flota, iar in locul mijloacelor de transport in comun "de epoca" sa circule vehicule electrice. Un prim pas a fost facut in 16 mai, cand, Primaria Sacele a depus o cerere de finantare pentru achizitia a 7 autobuze electrice cu lungimea de 10 m, prin axa "Fondul Local" a Programului National de Relansare si Rezilienta (PNRR). Valoarea contractului este de 4.193.000 ... citeste toata stirea