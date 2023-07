Stagiunea estivala a Filarmonicii Brasov continua, in aceasta saptamana, cu un alt eveniment de exceptie. "De la Bach la Dinicu, in 3600 de secunde" va avea loc vineri, 7 iulie, de la ora 20.00, in Piata Sf. Ioan. Florin Ionescu-Galati si orchestra Filarmonicii Brasov vor interpreta lucrari de mare popularitate din diferite perioade si din diferite genuri muzicale. In piata vor rasuna piese celebre ale unor compozitori renumiti precum ... citeste toata stirea