De la contravenient, la infractor

Marti, 14 mai, in jurul orei 10.00, politistii din cadrul Politiei Orasului Victoria au oprit pentru control un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 30 de ani, care avea dreptul de a conduce suspendat. "Acesta a fost depistat conducand autovehicululpe o strada din localitatea Ucea de Sus, ocazie cu care a a fost verificat in bazele date, intrucat nu a putut prezenta in ... citește toată știrea