De la el avem coliva

Sfantul Teodor Tiron este pomenit, an de an, in Biserica Ortodoxa, pe 17 februarie. El este cel de la care a pornit obiceiul impartirii colivei.Sfantul Teodor Tiron a vietuit pe vremea imparatilor Maximian si Maximin. Dupa 50 de ani de la moartea lui, imparatul Iulian Apostatul a poruncit sa se stropeasca ... citește toată știrea