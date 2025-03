De la Garda de Mediu Brasov, amenzi de 3 milioane de lei

La Brasov, Garda de Mediu a avut anul trecut o activitate importanta, in urma careia au rezultat peste 120 de sanctiuni, cu o valoare semnificativa. "Anul trecut am aplicat 125 de amenzi in valoare aproximativa de 3 milioane de lei. Anul acesta am pornit *in forta*, cu amenzi in valoare de 380.000 de lei. Sanctiunile se aplica pentru neconformitati privind legislatia de mediu. Prin incalcari ale legislatiei care se refera la protectia apelor, protectia aerului, abandonarile de deseuri, care ... citește toată știrea