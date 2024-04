De la ISU la MISU

O antena 5G, montata la 1 martie, anul acesta, a adus ingrijorare in randul locuitorilor din cartierul brasovean Avantgarden. Oamenii au facut masuratori ale nivelului de radiatii si acestea au indicat depasiri de zeci de ori, iar, in unele locuri si intervale de timp, chiar de sute de ori. In aceste conditii, locatarii au semnat o petitie prin care cer consilierilor locali sa adopte o decizie ca antenele sa nu poata fi montate la mai putin de 500 de metri de zonele locuite."Am achizitionat ... citește toată știrea