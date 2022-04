De la Japonia, pentru Brasov: "Luna lumineaza la fel"

Sambata, 30 aprilie, la Centrul Multicultural (Rectorat), incepand cu ora 18.00, brasovenii sunt asteptati la vernisajul expozitiei The Moon Glows the Same a lui Roland Pangrati, curatoriata de dr. Cristina Simion. Expozitia se afla sub patronajul Ambasadei Japoniei in Romania si este inclusa in seria de evenimente prin care se celebreaza 100 de ani de relatii diplomatice intre Japonia si Romania.Proiectul expozitiei oglindeste preocuparile artistului in explorarea legaturii dintre oameni si ... citeste toata stirea