De la magazin, in arest

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 5 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt".Luni, 30 mai, in jurul orei 13.00, politistii de la Sectia 5 au fost sesizati de catre reprezentantii unei firme Brasov, cu privire la faptul ca doi barbati ar fi sustras mai multe bunuri din interiorul societatii, trecand de linia caselor de marcat, fara a achita contravaloarea acestora, creand un prejudiciu de peste 710 lei. Cele ... citeste toata stirea