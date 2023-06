A fost protest joi, 15 iunie, in curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov."Angajatii din 4 unitati sanitare s-au adunat in curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, dar si la Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie. Au fost peste 400 de persoane, de la medici pana la muncitori", a declarat pentru BizBrasov.ro Florin Males, presedintele Sindicatului Judetean Solidaritatea Sanitara Brasov.Potrivit sursei citate, Federatia Solidaritatea Sanitara are mai multe ... citeste toata stirea