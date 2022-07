De la ROBOR la IRCC, care sunt riscurile

Ratele uriase, care ii sufoca pe romani au crescut cu sute de lei pe luna sau chiar cu o mie in unele cazuri. Toti cauta modalitati prin care sa le scada, macar cu cateva sute de lei. Solutia trecerii la IRCC are si dezavantaje, spun specialistii. Iata despre ce este vorba.In primul rand, odata schimbat indicele veti ramane cu el, pana la sfarsitul creditului, indiferent de fluctuatiile aparute pe parcurs iar refinantarea poate costa si 1.000 de euro. In prezent pentru un credit in valoare de ... citeste toata stirea