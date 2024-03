"De la Singularitate la Expansiune", cu sculptorul autodidact Sorin Morariu

Brasovenii sunt asteptati astazi, 4 martie, de la ora 14.00, in foaierul Centrului Cultural Reduta, acolo junde va fi vernisata expozitia de sculptura "De la Singularitate la Expansiune", de Sorin Morariu. Artistul a inceput sa sculpteze in urma cu 10 ani. Este autodidact. Prima lucrare realizata este o pasare maiastra, iar prima expozitie a avut loc in vara anului 2019, in Turnul ... citește toată știrea